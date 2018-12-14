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Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить соглашение с Лондоном

Киев • УНН

 • 8924 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европейский союз хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию. Об этом заявила в четверг в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня саммита ЕС, передает УНН со ссылкой на брифинг канцлера.

Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить соглашение с Лондоном

“Мы хотим на европейском и на национальных уровнях... подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки, однако наше желание — сохранить соглашение”, — отметила канцлер. Меркель также в очередной раз заявила, что достигнутое с Лондоном соглашение не будет обсуждаться еще раз.

По словам канцлера, так называемый backstop в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) необходим в качестве гарантии.

Глава кабмина отметила, что ЕС хочет “быстро преодолеть переходную фазу backstop”, чтобы все стороны после этого могли “развиваться в том направлении, в каком хотят”.

Как сообщал УНН, лидер лейбористов признал решение консерваторов по Мэй “ничего не стоящим”.

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