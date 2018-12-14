Евросоюз отказал Мэй в повторных переговорах о соглашении по Brexit

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 84356 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 189698 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 146968 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 211781 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 256239 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215008 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247337 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208504 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 490062 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241589 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.4м/с
80%
Популярные новости

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 7302 просмотра

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 5014 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 4148 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 6456 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 9418 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 268104 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 243849 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 329302 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 490062 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 581271 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34153 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 211783 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80194 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76559 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82064 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Евросоюз отказал Мэй в повторных переговорах о соглашении по Brexit

Киев • УНН

 • 10160 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) невозможно, но Брюссель намерен установить с Великобританией после Brexit как можно более тесные отношения. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза по Brexit, передает УНН со ссылкой также на публикацию издание The Guardian.

Евросоюз отказал Мэй в повторных переговорах о соглашении по Brexit

“ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается”, — говорится в документе, в котором также подчеркивается намерение ЕС “установить с Великобританией после Brexit настолько тесные отношения, насколько возможно”.

“Евросоюз готов приступить к обсуждению будущих отношений с Великобританией, как только будет подписано соглашение о выходе, чтобы переговоры могли начаться немедленно после выхода (29 марта 2019 года)”, — заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Лидеры ЕС также подчеркнули, что предохранительный механизм, который должен сохранить Северную Ирландию в Таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании, чтобы обеспечить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией (backstop), “останется в соглашении как необходимая гарантия”.

Европейский совет также в очередной раз призвал “активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях, принимая во внимание все возможные сценарии”. Так лидеры остающихся в ЕС государств косвенно дали понять, что продолжают подготовку к выходу Великобритании из ЕС без соглашения.

“Британцы должны решить, чего они хотят, вместо того, чтобы рассказывать нам, что мы должны сделать”, — прокомментировал выступление британского премьера Терезы Мэй на саммите ЕС глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер. “Мы хотели бы, чтоб в ближайшие недели они сказали, что от нас ждут. Мы хотим пояснений”, — продолжил он, добавив, что Мэй должна “конструктивно сформулировать ожидания от ЕС”.

По словам Юнкера, британский премьер борется за одобрение соглашения о выходе королевства из состава сообщества, но Евросоюз не видит результатов.

Напоминаем, Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить соглашение с Лондоном.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40