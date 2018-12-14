Евросоюз отказал Мэй в повторных переговорах о соглашении по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) невозможно, но Брюссель намерен установить с Великобританией после Brexit как можно более тесные отношения. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза по Brexit, передает УНН со ссылкой также на публикацию издание The Guardian.
“ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается”, — говорится в документе, в котором также подчеркивается намерение ЕС “установить с Великобританией после Brexit настолько тесные отношения, насколько возможно”.
“Евросоюз готов приступить к обсуждению будущих отношений с Великобританией, как только будет подписано соглашение о выходе, чтобы переговоры могли начаться немедленно после выхода (29 марта 2019 года)”, — заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Лидеры ЕС также подчеркнули, что предохранительный механизм, который должен сохранить Северную Ирландию в Таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании, чтобы обеспечить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией (backstop), “останется в соглашении как необходимая гарантия”.
Европейский совет также в очередной раз призвал “активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях, принимая во внимание все возможные сценарии”. Так лидеры остающихся в ЕС государств косвенно дали понять, что продолжают подготовку к выходу Великобритании из ЕС без соглашения.
“Британцы должны решить, чего они хотят, вместо того, чтобы рассказывать нам, что мы должны сделать”, — прокомментировал выступление британского премьера Терезы Мэй на саммите ЕС глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер. “Мы хотели бы, чтоб в ближайшие недели они сказали, что от нас ждут. Мы хотим пояснений”, — продолжил он, добавив, что Мэй должна “конструктивно сформулировать ожидания от ЕС”.
По словам Юнкера, британский премьер борется за одобрение соглашения о выходе королевства из состава сообщества, но Евросоюз не видит результатов.
Напоминаем, Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить соглашение с Лондоном.