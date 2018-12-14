Евросоюз отказал Мэй в повторных переговорах о соглашении по Brexit

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) невозможно, но Брюссель намерен установить с Великобританией после Brexit как можно более тесные отношения. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза по Brexit, передает УНН со ссылкой также на публикацию издание The Guardian.