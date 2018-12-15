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Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit

Киев • УНН

 • 7732 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В правительстве Великобритании считают, что неудачные попытки премьер-министрессы Терезы Мэй выполнить план по Brexit фактически поставили на нем крест. Однако единого мнения о том, что делать дальше, в кабинете нет, указывает Times. По данным издания, в правительстве сформировались три примерно равные группы по этому вопросу, сообщает УНН.

Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit

Первая группа, в которую входят в том числе канцлер казначейства Филип Хэммонд и министр по вопросам пенсии и занятостей Эмбер Радд, считает, что в случае отсутствия договоренностей с Евросоюзом по Brexit необходимо думать о проведении повторного референдума. При этом они пока не пришли к единому мнению касательно того, какой вопрос ставить перед избирателями и как организовать новое голосование.

Вторую группу возглавляют министр внутренних дел Саджид Джавид и министр по защите окружающей среды Майкл Гов. Они считают, что даже при отсутствии договоренности нужно выходить из ЕС. По их мнению, Великобритании следует брать за пример Норвегию. Эта страна не входит в ЕС, но при этом связана с Брюсселем целым рядом договоренностей.

В третью группу входят министр по делам Шотландии Дэвид Манделл, а также глава МИД Джереми Хант. Они считают, что покидать ЕС надо, однако нельзя этого делать без соглашения с Брюсселем. Их вариант — перенести дату выхода с 29 марта на более поздний срок.

Сама Мэй против повторного референдума. Она до сих пор рассчитывает достигнуть договоренности с Брюсселем. И это при том, что в руководстве ЕС заявляют о нежелании снова начинать переговоры с Великобританией об условиях Brexit.

Напоминаем, Мэй назвала своей целью обеспечение выхода Великобритании из ЕС.

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