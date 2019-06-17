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Мэй может встретиться с Путиным впервые после скандала в Солсбери — СМИ

Киев • УНН

 • 9863 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Японии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Мэй может встретиться с Путиным впервые после скандала в Солсбери — СМИ

"Офис британского премьера рассматривает возможность личной встречи Терезы Мэй с президентом России Путиным на саммите Большой двадцатки в Японии, который состоится в этом месяце с целью растопить отношения до прихода к власти нового премьер-министра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кремль хочет вывести отношения с Великобританией на новый уровень, после более года напряженности из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и еще двух британских граждан, один из которых в результате умер.

Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Также нагнадаемо, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии.

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