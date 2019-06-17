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Мей може зустрітися з Путіним вперше після скандалу в Солсбері – ЗМІ

Київ • УНН

 • 9863 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може провести особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті Великої двадцятки в Японії. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Мей може зустрітися з Путіним вперше після скандалу в Солсбері – ЗМІ

"Офіс британського прем’єра розглядає можливість особистої зустрічі Терези Мей з президентом Росії Путіним на саміті Великої двадцятки в Японії, який відбудеться цього місяця з метою розтопити відносини до приходу до влади нового прем'єр-міністра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль хоче вивести відносини з Великою Британією на новий рівень, після понад року напруженості через отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, його доньки Юлії та ще двох британських громадян, один з яких в результаті помер.

Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, у Великій Британії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Також нагнадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей офіційно залишила посаду лідера Консервативної партії.

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