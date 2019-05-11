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Мэй может назначить дату отставки на этой неделе

Мэй может назначить дату отставки на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 11152 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Председатель Комитета консервативного тыла Грэм Брейди заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни назначить дату своей отставки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Премьер-министр заявляла, что уйдет в отставку, когда ее соглашение с Brexit будет ратифицировано парламентом, но некоторые депутаты хотят установить фиксированную дату", - говорится в сообщении.

Грэм Брэди сказал, что ожидает "четкого понимания" этого графика, после проведения встречи с комитетом, которая запланирована в эту среду. Также, он исключает возможность самому заменить Мэй в должности.

Кроме, того он рассказал, что комитет попросил "прояснить" ее планы на будущее, в ответ она предложила приехать и встретиться с руководителем.

Также он отметил, что было бы странно, если бы эта встреча не дала бы понимание, когда она уйдет в отставку.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вероятно будет оставаться на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии.

Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела серию закрытых встреч со своими советниками и министрами, с которыми она обсудила вариант проведения второго референдума по Brexit.

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