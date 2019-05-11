Мей може назначити дату відставки на цьому тижні

“Прем’єр-міністр заявляла, що піде у відставку, коли її угода з Brexit буде ратифікована Парламентом, але деякі депутати хочуть встановити фіксовану дату”, — йдеться в повідомленні.

Грем Бреді сказав, що очікує “чіткого розуміння” цього графіка, після проведення зустрічі з комітетом, яка запланована в цю середу. Також, він виключає можливість самому замінити Мей на посаді.

Окрім, того він сказав, що комітет попросив “прояснити” її плани на майбутнє, у відповідь вона запропонувала приїхати і зустрітися з керівником.

Також, він зазначив, що було б дивно, якби ця зустріч не дала б розуміння, коли вона піде у відставку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей ймовірно залишатиметься на своєму посту до осені, коли відбудеться щорічний партійний з'їзд правлячої Консервативної партії.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей провела серію закритих зустрічей зі своїми радниками та міністрами, з якими вона обговорила варіант проведення другого референдуму щодо Brexit.



