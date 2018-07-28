Мэттис выступил за постоянные американо-российские контакты на высшем уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что выступает за постоянные американо-российские контакты на высшем уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минобороны США.
“Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и впрямь способствовал идее переговоров, даже если США и Россия направляли друг на друга ядерные ракеты”, — заявил Мэттис. Он добавил, что “даже в худшие дни холодной войны” главы двух государств обсуждали насущные вопросы. Глава Пентагона также подтвердил, что рассматривает возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но “решение пока не принято”.
Напомним, в середине июля источники Reuters сообщали, что Мэттис дал понять о своей готовности к проведению переговоров с Шойгу. Тогда в Пентагоне отказались комментировать данные о переговорах двух министров, добавив, что предложения от российской стороны не поступало.