Мэттис выступил за постоянные американо-российские контакты на высшем уровне

“Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и впрямь способствовал идее переговоров, даже если США и Россия направляли друг на друга ядерные ракеты”, — заявил Мэттис. Он добавил, что “даже в худшие дни холодной войны” главы двух государств обсуждали насущные вопросы. Глава Пентагона также подтвердил, что рассматривает возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но “решение пока не принято”.

Напомним, в середине июля источники Reuters сообщали, что Мэттис дал понять о своей готовности к проведению переговоров с Шойгу. Тогда в Пентагоне отказались комментировать данные о переговорах двух министров, добавив, что предложения от российской стороны не поступало.