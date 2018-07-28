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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Мэттис выступил за постоянные американо-российские контакты на высшем уровне

Мэттис выступил за постоянные американо-российские контакты на высшем уровне

Киев  •  УНН

 • 9851 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что выступает за постоянные американо-российские контакты на высшем уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минобороны США.

“Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и впрямь способствовал идее переговоров, даже если США и Россия направляли друг на друга ядерные ракеты”, — заявил Мэттис. Он добавил, что “даже в худшие дни холодной войны” главы двух государств обсуждали насущные вопросы. Глава Пентагона также подтвердил, что рассматривает возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но “решение пока не принято”.

Напомним, в середине июля источники Reuters сообщали, что Мэттис дал понять о своей готовности к проведению переговоров с Шойгу. Тогда в Пентагоне отказались комментировать данные о переговорах двух министров, добавив, что предложения от российской стороны не поступало.

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