Меттіс виступив за постійні американо-російські контакти на вищому рівні

“Ґрунтуючись на моєю давньою позиції щодо захисту Америки, я завжди був за і насправді сприяв ідеї переговорів, навіть коли США і Росія направляли один на одного ядерні ракети”, — заявив Меттіс. Він додав, що “навіть у найгірші дні холодної війни” глави двох держав обговорювали нагальні питання. Глава Пентагону також підтвердив, що розглядає можливість зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, але “рішення поки не прийнято”.

Нагадаємо, в середині липня джерела Reuters повідомляли, що Меттіс дав зрозуміти про свою готовність до проведення переговорів із Шойгу. Тоді в Пентагоні відмовилися коментувати дані про переговори двох міністрів, додавши, що пропозиції від російської сторони не надходило.