Метрополитен будет обслуживать роспись на станции "Осокорки" за свой счет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Художественный проект "More than Us" в виде настенной росписи, которая сейчас создается на станции метро "Осокорки", передадут на баланс "Киевского метрополитена" и в дальнейшем будет обслуживаться коммунальным предприятием. Об этом говорится в ответе Министерства информационной политики Украины на запрос УНН.
В частности, в Мининформполитикы сообщили, что в дальнейшем следить за этим муралом, в случае необходимости проводить ремонт или реставрационные работы КП "Киевский метрополитен" будет за свой счет.
Кроме того, в министерстве отметили, что этот художественный проект создается за счет бюджетных средств, а стоимость работ составляет 3,65 млн гривен.
Добавим, что в Мининформполитикы отметили, что вопрос о необходимости этих работ не выносился на общественное обсуждение, поскольку "такое обсуждение не предусмотрено законом Украины "О публичных закупках".
Как сообщал УНН, в Киеве станцию "Осокорки" украсит крупный рисунок. Проект называется "MORE THAN US". Над ним будут работать восемь художников из разных стран мира.