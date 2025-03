Метрополитен будет обслуживать роспись на станции "Осокорки" за свой счет

КИЕВ. 24 октября. УНН. Художественный проект "More than Us" в виде настенной росписи, которая сейчас создается на станции метро "Осокорки", передадут на баланс "Киевского метрополитена" и в дальнейшем будет обслуживаться коммунальным предприятием. Об этом говорится в ответе Министерства информационной политики Украины на запрос УНН.