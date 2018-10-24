Метрополитен будет обслуживать роспись на станции "Осокорки" за свой счет

В частности, в Мининформполитикы сообщили, что в дальнейшем следить за этим муралом, в случае необходимости проводить ремонт или реставрационные работы КП "Киевский метрополитен" будет за свой счет.

Кроме того, в министерстве отметили, что этот художественный проект создается за счет бюджетных средств, а стоимость работ составляет 3,65 млн гривен.

Добавим, что в Мининформполитикы отметили, что вопрос о необходимости этих работ не выносился на общественное обсуждение, поскольку "такое обсуждение не предусмотрено законом Украины "О публичных закупках".

Как сообщал УНН, в Киеве станцию "Осокорки" украсит крупный рисунок. Проект называется "MORE THAN US". Над ним будут работать восемь художников из разных стран мира.