Метрополітен обслуговуватиме розпис на станції “Осокорки” за власний рахунок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Художній проект “More than Us” у вигляді настінного розпису, який наразі створюється на станції метро “Осокорки”, передадуть на баланс “Київського метрополітену” та у подальшому обслуговуватиметься комунальним підприємством. Про це йдеться у відповіді Міністерства інформаційної політики України на запит УНН.
Зокрема, у Мінінформполітики повідомили, що у подальшому слідкувати за цим муралом, у разі необхідності проводити ремонт чи реставраційні роботи КП “Київський метрополітен” буде за власний рахунок.
Крім того, у міністерстві зазначили, що цей художній проект створюється за рахунок бюджетних коштів, а вартість робіт становить 3 млн 650 тисяч гривень.
Додамо, що у Мінінформполітики зазначили, що питання необхідності цих робіт не виносилось на громадське обговорення, оскільки “таке обговорення не передбачено законом України “Про публічні закупівлі”.
Як повідомляв УНН, у Києві станцію “Осокорки” прикрасить великий малюнок. Проект має назву “MORE THAN US”. Над ним працюватимуть восьмеро художників з різних країн світу.