Метрополітен обслуговуватиме розпис на станції “Осокорки” за власний рахунок

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Художній проект “More than Us” у вигляді настінного розпису, який наразі створюється на станції метро “Осокорки”, передадуть на баланс “Київського метрополітену” та у подальшому обслуговуватиметься комунальним підприємством. Про це йдеться у відповіді Міністерства інформаційної політики України на запит УНН.