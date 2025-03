Станцію метро "Осокорки" у Києві уже прикрасила низка яскравих малюнків

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві станцію "Осокорки" прикрасить великий малюнок. Проект має назву "MORE THAN US". Над ним працюватимуть восьмеро художників з різних країн світу. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів ржисер Гео Лерос, передає УНН.