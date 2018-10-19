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Станцію метро "Осокорки" у Києві уже прикрасила низка яскравих малюнків

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві станцію "Осокорки" прикрасить великий малюнок. Проект має назву "MORE THAN US". Над ним працюватимуть восьмеро художників з різних країн світу. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів ржисер Гео Лерос, передає УНН.

Роботи на станції стартували близько двох тижнів тому.

Як відзначив Лерос, у роботах художники піднімуть абсолютно різні теми, пов'язані з Україною, "від внутрішньої сили українського народу до культурних цінностей нашої країни".

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"Створювати свої мурали вони будуть до кінця листопада, з цього кожен з вас зможе стежити за процесом створення.
Першими вже почали створювати свої роботи: Apollo Tores (Бразилія) і Matthew Dawn (Бельгія)", - повідомив режисер.

Днями, до роботи приєднався іспанець Kraser.

"...за ніч вже намалював бурого ведмедя із західної України і львівську ратушу. А взагалі ця робота буде поєднувати в собі тварини і рослини з червоної книги України, а саме зі східної та західної частини України", - додав Лерос.

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