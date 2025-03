Станцию ​​метро "Осокорки" в Киеве уже украсил ряд ярких рисунков

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве станцию ​​"Осокорки" украсит большой рисунок. Проект называется "MORE THAN US". Над ним будут работать восемь художников из разных стран мира. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ржисер Гео Лерос, передает УНН.