Станцию ​​метро "Осокорки" в Киеве уже украсил ряд ярких рисунков

Работы на станции стартовали около двух недель назад.

Как отметил Лерос, в работах художники поднимут совершенно разные темы, связанные с Украиной, "от внутренней силы украинского народа к культурным ценностям нашей страны".

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"Создавать свои муралы они будут до конца ноября, с этого каждый из вас сможет следить за процессом создания.

Первыми уже начали создавать свои работы: Apollo Tores (Бразилия) и Matthew Dawn (Бельгия)", - сообщил режиссер.

На днях, к работе присоединился испанец Kraser.

"... за ночь уже нарисовал бурого медведя из западной Украины и львовскую ратушу. А вообще эта работа будет сочетать в себе животных и растения из Красной книги Украины, а именно с восточной и западной части Украины", - добавил Лерос.