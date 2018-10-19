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Станцию ​​метро "Осокорки" в Киеве уже украсил ряд ярких рисунков

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве станцию ​​"Осокорки" украсит большой рисунок. Проект называется "MORE THAN US". Над ним будут работать восемь художников из разных стран мира. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ржисер Гео Лерос, передает УНН.

Работы на станции стартовали около двух недель назад.

Как отметил Лерос, в работах художники поднимут совершенно разные темы, связанные с Украиной, "от внутренней силы украинского народа к культурным ценностям нашей страны".

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"Создавать свои муралы они будут до конца ноября, с этого каждый из вас сможет следить за процессом создания.
Первыми уже начали создавать свои работы: Apollo Tores (Бразилия) и Matthew Dawn (Бельгия)", - сообщил режиссер.

На днях, к работе присоединился испанец Kraser.

"... за ночь уже нарисовал бурого медведя из западной Украины и львовскую ратушу. А вообще эта работа будет сочетать в себе животных и растения из Красной книги Украины, а именно с восточной и западной части Украины", - добавил Лерос.

Украинские Национальные Новости

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