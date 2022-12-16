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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Метро Киева полностью остановили - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро столицы остановили, станции работают как укрытие, пишет УНН.

Цитата

"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - написал Кличко в Телеграм.

Дополнение

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков.

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