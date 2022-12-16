Метро Киева полностью остановили - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро столицы остановили, станции работают как укрытие, пишет УНН.
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"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - написал Кличко в Телеграм.
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Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков.