Метро Києва повністю зупинили - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що метро столиці зупинили, станції працюють як укриття, пише УНН.
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"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. Про відновлення руху повідомимо додатково", - написав Кличко у Телеграм.
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Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена низка залізничних дільниць.