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Метель набирает обороты: Кипер призвал жителей Одесской области не выезжать на дороги без крайней необходимости

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 12:44  •  4432 просмотра

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Глава Одесской области призывает жителей региона воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям региона с просьбой не выезжать на дороги без крайней необходимости из-за прогнозируемого ухудшения погоды, передает УНН.

 В связи с непогодой еще раз прошу, при отсутствии экстренной необходимости - не выезжать на дороги, чтобы не добавлять работы службам! Метель набирает обороты. На дорогах области работает техника

- написал он в Telegram. 

Дополнение

9 и 10 января школы Одесской области переводят на дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Хуртовина набирає обертів: Кіпер закликав жителів Одещини не виїжджати на дороги без нагальної потреби
The blizzard is gaining momentum: Kiper urged residents of Odesa region not to take to the roads without urgent need
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