Хуртовина набирає обертів: Кіпер закликав жителів Одещини не виїжджати на дороги без нагальної потреби
Київ • УНН
Голова Одеської області закликає жителів регіону утриматися від поїздок через погіршення погодних умов.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів регіону з проханням не виїжджати на автoшляхи без нагальнoї пoтреби через прoгнoзoване пoгіршення пoгoди, передає УНН.
У звʼязку з негодою ще раз прошу, за відсутності екстреної необхідності - не виїжджати на дороги, аби не додавати роботи службам! Хуртовина набирає обертів. На дорогах області працює техніка
Доповнення
9 та 10 січня шкоди Одещини переводять на дистанційне навчання через погіршення погодних умов.