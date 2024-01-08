Хуртовина набирає обертів: Кіпер закликав жителів Одещини не виїжджати на дороги без нагальної потреби

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів регіону з проханням не виїжджати на автoшляхи без нагальнoї пoтреби через прoгнoзoване пoгіршення пoгoди, передає УНН.

У звʼязку з негодою ще раз прошу, за відсутності екстреної необхідності - не виїжджати на дороги, аби не додавати роботи службам! Хуртовина набирає обертів. На дорогах області працює техніка - написав він у Telegram.

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9 та 10 січня шкоди Одещини переводять на дистанційне навчання через погіршення погодних умов.