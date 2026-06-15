«Металлист 1925» сменил название на ФК «Харьков» и изменил клубную эмблему

Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета

Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета

Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета

Работал во время отстранения: обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex признался в нарушении судебного запрета

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины