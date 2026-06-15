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«Металлист 1925» сменил название на ФК «Харьков» и изменил клубную эмблему

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Металлист 1925 сменил название на ФК Харьков и обновил эмблему с буквой Х. Клубные цвета сменили с сине-желтых на красно-желтые.

«Металлист 1925» сменил название на ФК «Харьков» и изменил клубную эмблему

Футбольный клуб "Металлист 1925" сменил название на ФК "Харьков", а также обновил клубную эмблему. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Детали

"Металлист 1925 - это Харьков. Харьков - это ты", - говорится в видео.

Также клуб сменил эмблему. Теперь на эмблеме размещена буква "Х". Кроме того, изменились и клубные цвета - вместо сине-желтых они стали красно-желтыми.

Дополнение

ФК "Металлист 1925" был создан в 2016 году. Первый состав команды был сформирован на основе футболистов молодежной академии харьковского "Металлиста". В первый тренерский штаб "желто-синих" вошли последний тренер "Металлиста" Александр Призетко и бывшие игроки "Металлиста" Александр Горяинов и Сергей Ралюченко, генеральным директором стал бывший нападающий "Металлиста" Владимир Линке. Владельцем клуба является 37-летний украинский бизнесмен Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBit.

В 2021 году команда впервые в своей истории вышла в УПЛ, после чего провела за пределами элитного дивизиона лишь один сезон – в сезоне-2024/25. По итогам текущего сезона "Металлист 1925" занял 5-е место в турнирной таблице УПЛ, не сумев впервые в истории пробиться в еврокубки. 

Отметим, что с 2005 по 2010 год в Украине уже существовал клуб с одноименным названием - ФК "Харьков". Клуб был образован путем преобразования футбольного клуба "Арсенал" (Харьков) после его выхода в высшую лигу чемпионата Украины в 2005 году. Была осуществлена передача прав на играющих футболистов и тренеров новому президенту, в то время как под старым брендом появился коллектив во второй лиге чемпионата Украины.

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Павел Башинский

Спорт
ФК «Металлист 1925»
Харьков