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Актуальное
"Металлист" назначил нового главного тренера

"Металлист" назначил нового главного тренера

Киев • УНН

 • 296730 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Исполняющим обязанности главного тренера ФК "Металлист" будет Олег Ратий. Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста", передает УНН.

Детали

Как отметил вице-президент клуба Евгений Красников, сейчас Александр Призетко, возглавляющий команду, не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro.

Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.

Спортивным директором "Металлиста" назначен Василий Кобин.

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