"Металлист" назначил нового главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Исполняющим обязанности главного тренера ФК "Металлист" будет Олег Ратий. Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста", передает УНН.
Детали
Как отметил вице-президент клуба Евгений Красников, сейчас Александр Призетко, возглавляющий команду, не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro.
Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.
Спортивным директором "Металлиста" назначен Василий Кобин.
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