"Металлист" назначил нового главного тренера

Детали

Как отметил вице-президент клуба Евгений Красников, сейчас Александр Призетко, возглавляющий команду, не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro.

Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.

Спортивным директором "Металлиста" назначен Василий Кобин.

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