"Металіст" призначив нового головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Виконувачем обов'язків головного тренера ФК "Металіст" буде Олег Ратій. Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста", передає УНН.
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Як зазначив віцепрезидент клубу Євгеній Красніков, зараз Олександр Призетко, який очолює команду, не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro.
Призетко залишається у тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.
Спортивним директором "Металіста" призначено Василя Кобіна.
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