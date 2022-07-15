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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Металіст" призначив нового головного тренера

"Металіст" призначив нового головного тренера

Київ • УНН

 • 296734 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Виконувачем обов'язків головного тренера ФК "Металіст" буде Олег Ратій. Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста", передає УНН.

Деталі

Як зазначив віцепрезидент клубу Євгеній Красніков, зараз Олександр Призетко, який очолює команду, не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro.

Призетко залишається у тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

Спортивним директором "Металіста" призначено Василя Кобіна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ярославський зустрівся з гравцями та менеджментом "Металіста": "Наша головна мета - зберегти клуб"

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