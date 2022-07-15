"Металіст" призначив нового головного тренера

Деталі

Як зазначив віцепрезидент клубу Євгеній Красніков, зараз Олександр Призетко, який очолює команду, не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії UEFA Pro.

Призетко залишається у тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

Спортивним директором "Металіста" призначено Василя Кобіна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ярославський зустрівся з гравцями та менеджментом "Металіста": "Наша головна мета - зберегти клуб"