Металлическая конструкция пробила лобовое стекло троллейбуса в Кропивницком

"ДТП произошло на улице Короленко. Грузовик, который двигался перед троллейбусом, перевозил автомобиль, который был накрыт тентом. Нехорошо зафиксированный тент сорвало вместе с металлической конструкцией. Часть конструкции пробила лобовое стекло троллейбуса", - сообщили в полиции.

В полиции также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в Донецкой области из-за гололеда столкнулись два троллейбуса.