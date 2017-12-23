Металева конструкція пробила лобове скло тролейбуса у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Кропивницькому металева конструкція, що злетіла з вантажівки, пробила лобове скло тролейбуса. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Управлінні патрульної поліції Кропивницького.
“ДТП трапилася на вулиці Короленка. Вантажівка, яка рухалася перед тролейбусом, перевозила автомобіль, який був накритий тентом. Не добре зафіксований тент зірвало разом з металевою конструкцією. Частина конструкції пробила лобове скло тролейбуса”, — повідомили в поліції.
У поліції також зазначили, що в результаті події ніхто не постраждав.
Як повідомляв УНН, на Донеччині через ожеледицю зіткнулися два тролейбуси.