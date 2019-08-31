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"Цель российских производителей удобрений - посадить наших аграриев на иглу" - советник Зеленского

"Цель российских производителей удобрений - посадить наших аграриев на иглу" - советник Зеленского

Киев  •  УНН

 • 16367 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Экономический советник президента Украины Олег Устенко заявил, что введение санкций в отношении продукции из России (в частности — российских минеральных удобрений) — это вопрос геоэкономических процессов, которые происходят сейчас в мире, в том числе и в наших взаимоотношениях с РФ. Об этом Устенко сказал в ходе круглого стола “Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК”, организованного Международным фондом Блейзера и Институтом Горшенина, передает УНН.

Олег Устенко заявил, что идея введения санкций против РФ возникла не вчера и не сегодня. Советник президента напомнил, что торгово-экономические отношения Украины с РФ всегда были омрачены ограничительными мерами с российской стороны, даже когда взаимоотношения казались неплохими.

“С 2014 года уже очевидно просто резко изменилась ситуация, и ограничительные меры, которые были введены для наших машиностроителей на территории РФ, они не были подкреплены фактически никаким образом ограничительными мерами с нашей стороны. И 15 мая (2019 года — ред.) то решение, которое было принято в Украине по поводу введения санкций против части производителей со стороны РФ, абсолютно полностью поддерживалось офисом президента, и состояло в том, чтобы были введены ограничительные меры и по отношению к российскому импорту, включая химическую продукцию, а именно — удобрения”, — напомнил советник Зеленского.

“Представьте себе, что наши предприятия-производители удобрений, которые лежали в руинах на протяжении как минимум последних нескольких лет, вдруг начали слабо, но все-таки подымать голову. Они начали реально работать. И здесь я вас адресую к тому посланию, которое было у президента Зеленского во время инаугурационной речи, когда он сказал, что не хочет, чтобы украинцы когда-либо еще плакали. И в переводе на экономический язык это означает, что он думает в том числе не только об экономическом росте, но он думает и о занятости населения. А все-таки химпром — это еще и огромные вопросы, связанные с занятостью населения. Я уже не говорю по поводу того, что есть целые регионы, где подобного рода химпредприятия являются фактически градообразующими предприятиями. Я не говорю по поводу того, что есть еще непосредственные последствия на бюджетную ситуацию, потому что это крупные плательщики налогов. Я не говорю по поводу того, что это вопрос решения социальных вопросов, которые находятся в отдельно взятых регионах. Я уже и не говорю по поводу того, что некоторые основные игроки нашего рынка химудобрений находятся на тех территориях, которые, в общем-то близки к зоне проведения военных действий, и, как вы видели в массе заявлений, которые делал президент Зеленский, он особенно таргетирует тот регион и говорит о необходимости его восстановления”, — заявил Устенко.

По словам советника президента, инициировать подобного рода дискуссию необходимо, потому что на рынке минеральных удобрений сплетено сразу большое количество игроков.

“С одной стороны — химики, которые имеют свои собственные узкоотраслевые интересы, которые, в том числе, соприкасаются с нашими общими государственными интересами. На другой стороне переговорного процесса и стола находятся украинские аграрии”, — отметил Устенко.

По словам экономиста, в краткосрочной перспективе всегда существует риск возможного скачка в стоимости товара, который ограничивается на ввоз в страну.

“Насколько я понимаю, как раз в условиях Украины он и не сработал по целому ряду причин. Но в тот же время мы с вами вправе и ожидать, что такая ситуация не будет продолжаться длительный период времени”, — заявил Устенко.

По мнению Устенко, стратегия со стороны российских производителей удобрений на украинском рынке заключалась в том, чтобы выдавливать с него отечественного товаропроизводителя. “Чтобы посадить на подобного рода иглу в средней и долгосрочной перспективе уже наших аграриев, которые, очевидно, понимают риски, которые для них бы шли в средней и долгосрочной перспективе от подобного захвата рынка со всеми последующими проблемами, которые могли возникнуть для украинской экономики”, — отметил советник президента.

Олег Устенко предположил, что в ближайшей статистике вероятнее всего будут отображены скачки ввоза удобрений с территорий тех стран, которые традиционно эти удобрения не производили и активно с Украиной удобрениями не торговали.

“Точно также как происходило с обходными каналами для импорта на территорию Украины, но уже не с территории РФ, а с территории Беларуси, Казахстана, наших друзей на западных границах, которые активно используют подобного рода временные преимущества, которые возникают в торговле”, — заявил Олег Устенко.

В ходе круглого стола генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев также заявил, что ФРУ разработала и подала в Кабинет министров стратегию развития химической отрасли Украины.

“Главное сегодня в этой стратегии — это рабочее место. Без рабочего места у нас не будет ни людей, ни налогов, ни страны. Мы должны понимать, что, экспортируя сегодня сырьевую группу товаров, а импортируя все, что связано с химией, как пример, мы страну не построим. Не будет ни семи процентов, ни миллиона рабочих мест”, — заявил глава ФРУ.

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