"Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку" - радник Зеленського

ukru
04:30 • 34237 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 113397 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 150366 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 139617 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 208523 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155309 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 184698 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 172295 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130646 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173569 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 62996 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 49073 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 59229 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 42215 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 34779 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 137807 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 208523 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 184698 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 172295 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 113397 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102278 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 73655 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125722 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116375 перегляди
Актуальне
"Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку" - радник Зеленського

"Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку" - радник Зеленського

Київ • УНН

 • 16377 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Економічний радник президента України Олег Устенко заявив, що введення санкцій відносно продукції з Росії (зокрема - російських мінеральних добрив) - це питання геоекономічних процесів, які відбуваються зараз у світі, в тому числі і в наших взаєминах з РФ. Про це Устенко сказав під час круглого столу "Вплив санкцій щодо РФ на українську промисловість і економіку. Приклад хімпрому і АПК", організованого Міжнародним фондом Блейзера та Інститутом Горшеніна, передає УНН.

Олег Устенко заявив, що ідея введення санкцій проти РФ виникла не вчора і не сьогодні. Радник президента нагадав, що торгово-економічні відносини України з РФ завжди були затьмарені обмежувальними заходами з російської сторони, навіть коли взаємини здавалися непоганими.

"З 2014 року вже очевидно просто різко змінилася ситуація, і обмежувальні заходи, які були введені для наших машинобудівників на території РФ, вони не були підкріплені фактично ніяким чином обмежувальними заходами з нашого боку. І 15 травня (2019 року - ред.) те рішення, яке було ухвалене в Україні з приводу введення санкцій проти частини виробників з боку РФ, абсолютно повністю підтримувалося офісом президента, і полягало в тому, щоб були введені обмежувальні заходи і щодо російського імпорту, включаючи хімічну продукцію, а саме - добрива", - нагадав радник Зеленського.

"Уявіть собі, що наші підприємства-виробники добрив, які лежали в руїнах протягом як мінімум останніх кількох років, раптом почали слабо, але все-таки піднімати голову. Вони почали реально працювати. І тут я вас адресую до того послання, яке було у президента Зеленського під час інавгураційної промови, коли він сказав, що не хоче, щоб українці коли-небудь ще плакали. І в перекладі на економічну мову це означає, що він думає в тому числі не тільки про економічне зростання, але він думає і про зайнятість населення. А все-таки хімпром - це ще й величезні питання, пов'язані із зайнятістю населення. Я вже не кажу з приводу того, що є цілі регіони, де подібного роду хімпідприємства є фактично містоутворюючими підприємствами. Я не кажу з приводу того, що є ще безпосередні впливи на бюджетну ситуацію, тому що це великі платники податків. Я не кажу з приводу того, що це питання вирішення соціальних питань, які є в окремо взятих регіонах. Я вже й не кажу з приводу того, що деякі основні гравці нашого ринку хімдобрив перебувають на тих територіях, які, загалом близькі до зони проведення військових дій, і, як ви бачили в масі заяв, які робив президент Зеленський, він особливо таргетує той регіон і говорить про необхідність його відновлення", - заявив Устенко.

За словами радника президента, ініціювати подібного роду дискусію необхідно, тому що на ринку мінеральних добрив сплетено відразу велику кількість гравців.

"З одного боку - хіміки, які мають свої власні вузькогалузеві інтереси, які, в тому числі, стикаються з нашими загальними державними інтересами. З іншого боку переговорного процесу і столу перебувають українські аграрії", - зазначив Устенко.

За словами економіста, в короткостроковій перспективі завжди існує ризик можливого стрибка у вартості товару, який обмежується на ввезення в країну.

"Наскільки я розумію, саме в умовах України він і не спрацював через цілу низку причин. Але в той же час ми з вами маємо право і очікувати, що така ситуація не триватиме тривалий період часу", - заявив Устенко.

На думку Устенка, стратегія з боку російських виробників добрив на українському ринку полягала в тому, щоб видавлювати з нього вітчизняного товаровиробника. "Щоб посадити на подібного роду голку в середній і довгостроковій перспективі вже наших аграріїв, які, очевидно, розуміють ризики, які для них би йшли в середній і довгостроковій перспективі від подібного захоплення ринку з усіма подальшими проблемами, які могли виникнути для української економіки", - зазначив радник президента.

Олег Устенко припустив, що в найближчій статистиці найімовірніше будуть відображені скачки ввезення добрив з територій тих країн, які традиційно ці добрива не виробляли і активно з Україною добривами не торгували.

"Точно так само, як відбувалося з обхідними каналами для імпорту на територію України, але вже не з території РФ, а з території Білорусі, Казахстану, наших друзів на західних кордонах, які активно використовують подібного роду тимчасові переваги, які виникають в торгівлі", - заявив Олег Устенко.

Під час круглого столу генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов також заявив, що ФРУ розробила і подала до Кабінету міністрів стратегію розвитку хімічної галузі України.

"Головне сьогодні в цій стратегії - це робоче місце. Без робочого місця у нас не буде ні людей, ні податків, ні країни. Ми повинні розуміти, що, експортуючи сьогодні сировинну групу товарів, а імпортуючи все, що пов'язано з хімією, як приклад, ми країну не побудуємо. Не буде ні семи відсотків, ні мільйонів робочих місць", - заявив глава ФРУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.06