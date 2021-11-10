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Meta уберет параметры таргетинга в Facebook, связанные с деликатными темами

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, устранит параметры детального нацеливания рекламы, способные вызвать негативные эмоции у некоторых групп пользователей. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании, передает УНН.

Meta уберет параметры таргетинга в Facebook, связанные с деликатными темами

Цитата

“Начиная с 19 января 2022 года, мы избавимся от опций детального таргетинга, связанных с темами, которые могут показаться людям деликатными”, — указано в сообщении.

Детали

Так, будут удалены параметры, относящиеся к расе, этнической принадлежности, политических взглядов, религии, сексуальной ориентации и другие. Например, нельзя будет искать целевую аудиторию по таким запросам как “химиотерапия” или “католическая церковь”.

Справочно

Подробное таргетинг — это инструмент, позволяющий как можно точнее обозначить группу людей, для которых назначается та или иная реклама. В компании признали, что принятое решение может негативно сказаться на некоторых сферах бизнеса и организациях. “Некоторые из наших рекламных партнеров выразили озабоченность по поводу отказа от этих опций таргетинга из-за того, что они могут способствовать позитивным изменениям в обществе, в то время как другие понимают решение об их устранении”, — сообщили в компании.

Напомним

28 октября компания Facebook была переименована на Meta. В сентябре The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредных практики в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту газеты. В них говорилось, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасен для здоровья пользователей, но вызвали их интерес (например, девушкам, которые уже страдают анорексией, рекомендовали подписываться на группы, где обсуждался похудения). Для привлечения внимания продвигался едва ли не фильтровавшийся радикальный и даже экстремистский контент.

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