Meta прибере параметри націлення у Facebook, пов'язані з делікатними темами

Цитата

“Починаючи з 19 січня 2022 року, ми позбудемося опцій детального націлення, пов’язаних з темами, які можуть здатися людям делікатними”, — зазначено в повідомленні.

Деталі

Так, будуть видалені параметри, що відносяться до раси, етнічної приналежності, політичних поглядів, релігії, сексуальної орієнтації та інші. Наприклад, не можна буде шукати цільову аудиторію за такими запитами як “хіміотерапія” або “католицька церква”.

Довідково

Детальне націлення — це інструмент, що дозволяє якомога точніше позначити групу людей, для яких призначається та чи інша реклама. У компанії визнали, що ухвалене рішення може негативно позначитися на деяких сферах бізнесу та організаціях. “Деякі з наших рекламних партнерів висловили занепокоєння щодо відмови від цих опцій націлення через те, що вони можуть сприяти позитивним змінам у суспільстві, тоді як інші розуміють рішення про їх усунення”, — повідомили в компанії.

Нагадаємо

28 жовтня компанія Facebook була перейменована на Meta. У вересні The Wall Street Journal розпочала публікацію серії статей про шкідливі практики в роботі компанії та належних їй сервісів. Джерелом матеріалу для статей стали внутрішні документи, які колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген передала журналістові газети. У них йшлося, зокрема, про те, що соцмережі компанії просували контент, потенційно небезпечний для здоров’я користувачів, але викликали їх інтерес (наприклад, дівчатам, які вже страждають на анорексію, рекомендували підписуватися на групи, де обговорювалося схуднення). Для привернення уваги просувався чи не фільтрувався радикальний і навіть екстремістський контент.