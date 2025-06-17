Мета предупреждает, что запросы к чат-боту Meta AI могут стать публичными

Meta добавила всплывающее окно в приложение Meta AI, которое предупреждает пользователей о том, что публикуемые ими запросы являются публичными. Некоторые пользователи приложения уже столкнулись с проблемой раскрытия конфиденциальных данных. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.

Детали

Не стоит надеяться, что данные, которые вы рассказываете чат-боту с искусственным интеллектом, являются приватными. Пользователи Meta AI не осознавали, что их разговоры с чат-ботами могут быть опубликованы для общего обзора, и получили именно такой результат.

Публичная лента Discovery в приложении Meta AI была заполнена результатами взаимодействия людей с чат-ботом. И на прошлой неделе несколько изданий сообщили, что приложение публиковало иногда деликатные или неудобные разговоры, аудио и изображения, которые пользователи, вероятно, считали конфиденциальными.

Собственное исследование Mashable ленты Discovery приложения также подтвердило это, выявив разговоры Meta AI от людей, разбитых горем, которые переживают тяжелые разрывы отношений, пытаются самостоятельно диагностировать заболевания и даже публикуют личные фотографии, которые хотели отредактировать с помощью ИИ.

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Поэтому Meta AI добавил предупреждение, которое сообщает пользователям о том, что их запросы являются публичными. Это сообщение появляется, когда пользователь нажимает кнопку "Поделиться" во время одного из взаимодействий с Meta AI. После этого внизу экрана, под предупреждением, появится кнопка "публиковать в ленте".

Подсказки, которые вы публикуете, являются публичными и видимыми для всех. Ваши подсказки могут быть предложены Meta в других приложениях Meta. Избегайте распространения личной или конфиденциальной информации - говорится в сообщении.

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