Мета попереджає, що запити до чат-бота Meta AI можуть стати публічними

Meta додала спливаюче вікно до застосунку Meta AI, яке попереджає користувачів про те, що публіковані ними запити є публічними. Деякі користувачі додатку вже зіткнулися з проблемою розкриття конфіденційних даних. Про це повідомляє Mashable, передає УНН.

Не варто сподіватися, що дані, які ви розповідаєте чат-боту зі штучним інтелектом, є приватними. Користувачі Meta AI не усвідомлювали, що їхні розмови з чат-ботами можуть бути опубліковані для загального огляду, та отримали саме такий результат.

Публічна стрічка Discovery у застосунку Meta AI була заповнена результатами взаємодії людей з чат-ботом. І минулого тижня кілька видань повідомили, що застосунок публікував іноді делікатні або незручні розмови, аудіо та зображення, які користувачі, ймовірно, вважали конфіденційними.

Власне дослідження Mashable стрічки Discovery застосунку також підтвердило це, виявивши розмови Meta AI від людей, розбитих горем, які переживають важкі розриви стосунків, намагаються самостійно діагностувати захворювання та навіть публікують особисті фотографії, які хотіли відредагувати з допомогою ШІ.

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Тому Meta AI додав попередження, яке сповіщає користувачів про те, що їхні запити є публічними. Це повідомлення з’являється, коли користувач натискає кнопку "Поділитися" під час однієї зі взаємодій з Meta AI. Після цього внизу екрана, під попередженням, з’явиться кнопка "публікувати в стрічці".

Підказки, які ви публікуєте, є публічними та видимими для всіх. Ваші підказки можуть бути запропоновані Meta в інших додатках Meta. Уникайте поширення особистої або конфіденційної інформації