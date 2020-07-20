Месси с двумя рекордами стал лучшим бомбардиром и ассистентом испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси по итогам сезона испанской Примеры стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата, передает УНН со ссылкой на сайт "блаугранос".
Показатель в 21 голевой пас позволил Месси стать лучшим ассистентом чемпионата. Он существенно опередил ближайшего преследователя в лице Микеля Оярсабаля (Сосьедад), на счету которого 11 ассистов.
Данное достижение Месси - новый рекорд чемпионата Испании. А именно: за один сезон в этом первенстве еще никто не отдавал 21 голевую передачу. Аргентинец превзошел своего бывшего одноклубника Хави (20 в сезоне-2008/09).
Кроме того, Месси в седьмой раз в карьере выиграл гонку бомбардиров Примеры. В 33 матчах чемпионата Испании аргентинец забил 25 голов.
Заметим, что аргентинец завоевал 7 подобный трофей в карьере и стал абсолютным рекордсменом лиги по этому показателю.