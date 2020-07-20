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19 березня, 18:42 • 102509 перегляди

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Мессі з двома рекордами став кращим бомбардиром та асистентом іспанської Прімери

Мессі з двома рекордами став кращим бомбардиром та асистентом іспанської Прімери

Київ • УНН

 • 13695 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі за підсумками сезону іспанської Прімери став кращим бомбардиром та асистентом чемпіонату, передає УНН з посиланням на сайт "блаугранос".

Показник в 21 гольовий пас дозволив Мессі стати найкращим асистентом чемпіонату. Він істотно випередив найближчого переслідувача в особі Мікеля Оярсабаля (Сосьєдад), на рахунку якого 11 асистів.

Дане досягнення Мессі - новий рекорд чемпіонату Іспанії. А саме: за один сезон в цій першості ще ніхто не віддавав 21 гольову передачу. аргентинець перевершив свого колишнього одноклубника Хаві (20 в сезоні-2008/09).

Крім того, Мессі в сьомий раз в кар'єрі виграв гонку бомбардирів Прімери. У 33 матчах чемпіонату Іспанії аргентинець забив 25 голів.

Зауважимо, що аргентинець завоював 7 подібний трофей в кар'єрі і став абсолютним рекордсменом ліги за цим показником.

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