Мессі з двома рекордами став кращим бомбардиром та асистентом іспанської Прімери

Показник в 21 гольовий пас дозволив Мессі стати найкращим асистентом чемпіонату. Він істотно випередив найближчого переслідувача в особі Мікеля Оярсабаля (Сосьєдад), на рахунку якого 11 асистів.

Дане досягнення Мессі - новий рекорд чемпіонату Іспанії. А саме: за один сезон в цій першості ще ніхто не віддавав 21 гольову передачу. аргентинець перевершив свого колишнього одноклубника Хаві (20 в сезоні-2008/09).

Крім того, Мессі в сьомий раз в кар'єрі виграв гонку бомбардирів Прімери. У 33 матчах чемпіонату Іспанії аргентинець забив 25 голів.

Зауважимо, що аргентинець завоював 7 подібний трофей в кар'єрі і став абсолютним рекордсменом ліги за цим показником.