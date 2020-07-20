Мессі з двома рекордами став кращим бомбардиром та асистентом іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі за підсумками сезону іспанської Прімери став кращим бомбардиром та асистентом чемпіонату, передає УНН з посиланням на сайт "блаугранос".
Показник в 21 гольовий пас дозволив Мессі стати найкращим асистентом чемпіонату. Він істотно випередив найближчого переслідувача в особі Мікеля Оярсабаля (Сосьєдад), на рахунку якого 11 асистів.
Дане досягнення Мессі - новий рекорд чемпіонату Іспанії. А саме: за один сезон в цій першості ще ніхто не віддавав 21 гольову передачу. аргентинець перевершив свого колишнього одноклубника Хаві (20 в сезоні-2008/09).
Крім того, Мессі в сьомий раз в кар'єрі виграв гонку бомбардирів Прімери. У 33 матчах чемпіонату Іспанії аргентинець забив 25 голів.
Зауважимо, що аргентинець завоював 7 подібний трофей в кар'єрі і став абсолютним рекордсменом ліги за цим показником.