Месси установил несколько бомбардирских рекордов в "Эль Классико"

Месси является лучшим бомбардиром в истории "Эль Классико". Голеадор отличился 25-й раз, что на 7 больше чем у ближайшего по списку Альфредо ди Стефано. Также с показателем 15 голов Месси является лучшим бомбардиром "Эль Классико" на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Представитель "Барселоны" предшествует по забитым голам в "Эль Классико" именно Ла Лиге - 17 против 14 у ди Стефано.

Опередил Месси на один мяч Эдинсона Кавани, Роберта Левандовски и Криштиану Роналду в списке бомбардиров по итогам 2017 года - 54.

Месси, Роналду, Кавани и Левандовски в уходящем году уже не сыграют. Поэтому обогнать Месси может только Кейн из "Тоттенхэма", которому осталось провести еще два матча - с "Бернли" и с "Саутгемптоном".

Также аргентинцу подчинился рекорд Герда Мюллера по количеству забитых голов за один клуб из европейского топ-чемпионата. Сейчас на счету 30-летнего форварда 526 голов за "Барселону" во всех официальных турнирах. Немец отметился 525 раз.

Напомним, что "Реал" потерпел поражение от "Барсы" со счетом 0: 3.