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Мессі встановив декілька бомбардирських рекордів у "Ель Класіко"

Київ • УНН

 • 18084 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Аргентинський форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі завдяки голу в сьогоднішньому протистоянні із "Реалом", встановив та покращив низку рекордів, інформує УНН з посиланням на сайт Ла Ліги.

Мессі встановив декілька бомбардирських рекордів у "Ель Класіко"

Мессі є кращим бомбардиром в історії "Ель Класіко". Голеадор відзначився 25-й раз, що на 7 більше ніж у найближчого за списком Альфредо ді Стефано. Також з показником 15 голів Мессі є кращим бомбардиром "Ель Класіко" на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Представник "Барселони" передує за забитими голами в "Ель Класіко" саме Ла Лізі – 17 проти 14 у ді Стефано.

Випередив Мессі на один м'яч Едінсона Кавані, Роберта Левандовскі і Кріштіану Роналду в списку бомбардирів за підсумками 2017-го – 54.

Мессі, Роналду, Кавані та Левандовскі в році, що минає вже не зіграють. Тому обігнати Мессі може тільки Гаррі Кейн з "Тотенхема", якому залишилося провести ще два матчі - з "Бернлі" і з "Саутгемптоном".

Також аргентинцеві підкорився рекорд Герда Мюллера за кількістю забитих голів за один клуб з європейського топ-чемпіонату. Зараз на рахунку 30-річного форварда 526 голів за "Барселону" в усіх офіційних турнірах. Німець відзначився 525 разів.

Нагадаємо, що "Реал" зазнав поразки від "Барси" з рахунком 0:3.

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