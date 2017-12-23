Мессі встановив декілька бомбардирських рекордів у "Ель Класіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Аргентинський форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі завдяки голу в сьогоднішньому протистоянні із "Реалом", встановив та покращив низку рекордів, інформує УНН з посиланням на сайт Ла Ліги.
Мессі є кращим бомбардиром в історії "Ель Класіко". Голеадор відзначився 25-й раз, що на 7 більше ніж у найближчого за списком Альфредо ді Стефано. Також з показником 15 голів Мессі є кращим бомбардиром "Ель Класіко" на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".
Представник "Барселони" передує за забитими голами в "Ель Класіко" саме Ла Лізі – 17 проти 14 у ді Стефано.
Випередив Мессі на один м'яч Едінсона Кавані, Роберта Левандовскі і Кріштіану Роналду в списку бомбардирів за підсумками 2017-го – 54.
Мессі, Роналду, Кавані та Левандовскі в році, що минає вже не зіграють. Тому обігнати Мессі може тільки Гаррі Кейн з "Тотенхема", якому залишилося провести ще два матчі - з "Бернлі" і з "Саутгемптоном".
Також аргентинцеві підкорився рекорд Герда Мюллера за кількістю забитих голів за один клуб з європейського топ-чемпіонату. Зараз на рахунку 30-річного форварда 526 голів за "Барселону" в усіх офіційних турнірах. Німець відзначився 525 разів.
Нагадаємо, що "Реал" зазнав поразки від "Барси" з рахунком 0:3.