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Месси в "ПСЖ" будет получать часть зарплаты в криптовалюте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Зарплата звездного форварда планеты — аргентинца Лионеля Месси в “Пари Сен-Жермен” будет включать в себя выплаты в криптовалюте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

Сообщается, что зарплата звездного новичка “ПСЖ” Месси будет включать в себя выплаты в фанатских токенах.

Справка

Фанатские токены — это криптоактивы, которые ориентированы на спортивных болельщиков и поклонников знаменитостей.

Дополнение

Аргентинский нападающий Лионель Месси оставил испанский футбольный клуб “Барселона”.

Контракт Месси с “Барселоной” истек 1 июля. В начале августа клуб сообщил, что соглашение продлено не будет. Причиной стали правила финансового fair play в испанской Ла Лиги.

Позже французский гранд “Пари Сен-Жермен” сообщил о подписании звездного форварда планеты — аргентинца Лионеля Месси.

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