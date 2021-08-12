Мессі в "ПСЖ" буде отримувати частину зарплати в криптовалюті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Зарплата зоряного форварда планети — аргентинця Ліонеля Мессі в “Парі Сен-Жермен” буде включати в себе виплати в криптовалюті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
Повідомляється, що зарплата зоряного новачка “ПСЖ” Мессі буде включати в себе виплати в фанатських токенах.
Довідка
Фанатські токени — це криптоактиви, які орієнтовані на спортивних уболівальників і шанувальників знаменитостей.
Доповнення
Аргентинський нападник Ліонель Мессі залишив іспанський футбольний клуб “Барселона”.
Контракт Мессі з “Барселоною” закінчився 1 липня. На початку серпня клуб повідомив, що угоду продовжено не буде. Причиною стали правила фінансового fair play в іспанській Ла Лізі.
Пізніше французький гранд “Парі Сен-Жермен” повідомив про підписання зоряного форварда планети — аргентинця Ліонеля Мессі.