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Мессі в "ПСЖ" буде отримувати частину зарплати в криптовалюті

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Зарплата зоряного форварда планети — аргентинця Ліонеля Мессі в “Парі Сен-Жермен” буде включати в себе виплати в криптовалюті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

Повідомляється, що зарплата зоряного новачка “ПСЖ” Мессі буде включати в себе виплати в фанатських токенах.

Довідка

Фанатські токени — це криптоактиви, які орієнтовані на спортивних уболівальників і шанувальників знаменитостей.

Доповнення

Аргентинський нападник Ліонель Мессі залишив іспанський футбольний клуб “Барселона”.

Контракт Мессі з “Барселоною” закінчився 1 липня. На початку серпня клуб повідомив, що угоду продовжено не буде. Причиною стали правила фінансового fair play в іспанській Ла Лізі.

Пізніше французький гранд “Парі Сен-Жермен” повідомив про підписання зоряного форварда планети — аргентинця Ліонеля Мессі.

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