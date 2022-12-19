Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Форварда сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает ФИФА в Twitter, передает УНН.
Международная федерация футбольных ассоциаций признала Месси лучшим игроком ЧМ-2022. Он получил награду "Золотой мяч".
Детали
Аргентинец сыграл в Катаре 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Два мяча Месси и гол, реализованный в послематчевой серии пенальти, принесли сборной Аргентины победу в финале ЧМ-2022 над Францией
Для сборной Аргентины этот титул стал третьим в истории. Аргентике выигрывали выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.
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MESSI
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