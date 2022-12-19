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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Мессі став найкращим гравцем ЧС-2022

Мессі став найкращим гравцем ЧС-2022

Київ • УНН

 • 987808 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі. Про це повідомляє ФІФА у Тwitter, передає УНН.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій визнала Мессі найкращим гравцем ЧС-2022. Він отримав нагороду «Золотий м’яч».

Деталі

Аргентинець зіграв у Катарі 7 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Два м'ячі Мессі та гол реалізований у післяматчевій серії пенальті, принесли збірній Аргентини перемогу у фіналі ЧС-2022 над Францією

Для збірної Аргентини цей титул став третім в історії. Аргентиці вигравали вигравала ЧС у 1978 та 1986 роках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліонель Мессі після перемоги на Чемпіонаті світу заявив про продовження кар'єри

MESSI

Our @adidas Golden Ball Award winner!#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

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