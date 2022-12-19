Мессі став найкращим гравцем ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі. Про це повідомляє ФІФА у Тwitter, передає УНН.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій визнала Мессі найкращим гравцем ЧС-2022. Він отримав нагороду «Золотий м’яч».
Деталі
Аргентинець зіграв у Катарі 7 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Два м'ячі Мессі та гол реалізований у післяматчевій серії пенальті, принесли збірній Аргентини перемогу у фіналі ЧС-2022 над Францією
Для збірної Аргентини цей титул став третім в історії. Аргентиці вигравали вигравала ЧС у 1978 та 1986 роках.
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MESSI
Our @adidas Golden Ball Award winner!#FIFAWorldCup | #Qatar2022