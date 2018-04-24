Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты

Возглавил список звездный голеодор каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который заработал в текущем сезоне 126 млн евро. Если подсчитать, то за минуту времени, проведенного на поле, Месси получал по 25 тыс. евро.

Вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков занял форвард "Реала" Криштиану Роналду (94 млн евро). В топ-5 также вошли: нападающий "ПСЖ" Неймар (81,5 млн евро), полузащитник "Реала" Гарет Бэйл (44 млн евро) и защитник "Барселоны" Жерар Пике (29 млн евро).

Заметим, что в расчет брались зарплаты, премиальные и доходы от рекламы, полученные игроками в течение сезона 2017-18.

Напомним, что форвард Макдэвида стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.