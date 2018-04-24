Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом планети
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Журнал "France Football" оприлюднив п'ятірку найбільш високооплачуваних футболістів світу, інформує УНН з посиланням на сайт France Football.
Очолив список зірковий голеодор каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який заробив в поточному сезоні 126 млн євро. Якщо підрахувати, то за хвилину часу, проведеного на полі, Мессі отримував по 25 тис. євро.
Другий рядок у рейтингу найбільш високооплачуваних гравців посів форвард "Реалу" Кріштіану Роналду (94 млн євро). До топ-5 також увійшли: нападник "ПСЖ" Неймар (81,5 млн євро), півзахисник "Реала" Гарет Бейл (44 млн євро) та захисник "Барселони" Жерар Піке (29 млн євро).
Зауважимо, що у розрахунок бралися зарплати, преміальні і доходи від реклами, отримані гравцями протягом сезону 2017-18.
Нагадаємо, що форвард Макдевід став найбільш високооплачуваним хокеїстом в НХЛ.