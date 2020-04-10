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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 9026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 24954 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Месси опроверг информацию о своем переходе в итальянский гранд

Месси опроверг информацию о своем переходе в итальянский гранд

Киев  •  УНН

 • 79229 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал информацию о своем возможном переходе в итальянский "Интер", сообщает УНН со ссылкой на Instagram игрока.

"Это фейковые новости. То же самое касается информации о "Ньюэллс Олд Бойз". Это неправда. Хорошо, что им никто не верит", - признался Месси.

Отметим, что ранее иностранные СМИ Италии, Испании и Аргентины сообщили о возможном переходе игрока в стан "Интера" или в "Ньюэллс Олд Бойз" (родной клуб аргентинца).

Заметим, что Месси в возрасте 32 лет выступает за "сине-гранатовых" с 2005 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.

Как сообщалось ранее в УНН, Месси и Роналду не попали в ТОП-20 рейтинга футбольной обсерватории CIES.

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