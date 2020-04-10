Месси опроверг информацию о своем переходе в итальянский гранд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал информацию о своем возможном переходе в итальянский "Интер", сообщает УНН со ссылкой на Instagram игрока.
"Это фейковые новости. То же самое касается информации о "Ньюэллс Олд Бойз". Это неправда. Хорошо, что им никто не верит", - признался Месси.
Отметим, что ранее иностранные СМИ Италии, Испании и Аргентины сообщили о возможном переходе игрока в стан "Интера" или в "Ньюэллс Олд Бойз" (родной клуб аргентинца).
Заметим, что Месси в возрасте 32 лет выступает за "сине-гранатовых" с 2005 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.
Как сообщалось ранее в УНН, Месси и Роналду не попали в ТОП-20 рейтинга футбольной обсерватории CIES.