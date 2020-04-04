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Мессі та Роналду не потрапили в топ-20 рейтингу футбольної обсерваторії "CIES"

Київ • УНН

 • 13248 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Футбольна обсерваторія "CIES" опублікувала рейтинг кращих футболістів, які виступають у топ-5 національних чемпіонатів Європи, інформує УНН з посиланням на сайт "CIES".

Автори рейтингу враховували показники гравців, а також ефективність їх дій на індивідуальному та командному рівнях.

До десятки кращих потрапили:

1 — Джордан Хендерсон (“Ліверпуль”) — середній рейтинг 93,0
2 — Преснель Кімпембе (“ПСЖ”) 91,1 бали
3 — Тьяго Алькантара (“Баварія”) 91,1
4 — Джейдон Санчо (“Боруссія” Д) 90,7
5 — Джером Боатенг (“Баварія”) 90,3
6 — Марко Верратті (“ПСЖ”) 90,3
7 — Мусса Діабі (“Байєр”) 90,3
8 — Йосип Ілічич (“Аталанта”) 90,1
9 — Лукаш Пішчек (“Боруссія” Д) 90,0
10 — Анхель ді Марія (“ПСЖ”) 89,9.

Примітно, що лідер “Ювентуса” Кріштіану Роналду посів 27 місце, а Ліонель Мессі з “Барселони” — 52.

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