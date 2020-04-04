Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга футбольной обсерватории "CIES"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Футбольная обсерватория "CIES" опубликовала рейтинг лучших футболистов, выступающих в топ-5 национальных чемпионатов Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт "CIES".
Авторы рейтинга учитывали показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях.
В десятку лучших попали:
1 — Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”) — средний рейтинг 93,0
2 — Преснель Кимпембе (“ПСЖ”) 91,1 балла
3 — Алькантара (“Бавария”) 91,1
4 — Джейдон Санчо (“Боруссия” Д) 90,7
5 — Джером Боатенг (“Бавария”) 90,3
6 — Верратти (“ПСЖ”) 90,3
7 — Мусса Диаби (“Байер”) 90,3
8 — Йосип Иличич (“Аталанта”) 90,1
9 — Лукаш Пишчек (“Боруссия” Д) 90,0
10 — Анхель ди Мария (“ПСЖ”) 89,9.
Примечательно, что лидер “Ювентуса” Криштиану Роналду занял 27 место, а Лионель Месси из “Барселоны” — 52.