Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга футбольной обсерватории "CIES"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65074 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76860 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90193 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88057 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104345 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87846 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102952 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105941 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130990 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга футбольной обсерватории "CIES"

Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга футбольной обсерватории "CIES"

Киев  •  УНН

 • 13245 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Футбольная обсерватория "CIES" опубликовала рейтинг лучших футболистов, выступающих в топ-5 национальных чемпионатов Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт "CIES".

Авторы рейтинга учитывали показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях.

В десятку лучших попали:

1 — Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”) — средний рейтинг 93,0
2 — Преснель Кимпембе (“ПСЖ”) 91,1 балла
3 — Алькантара (“Бавария”) 91,1
4 — Джейдон Санчо (“Боруссия” Д) 90,7
5 — Джером Боатенг (“Бавария”) 90,3
6 — Верратти (“ПСЖ”) 90,3
7 — Мусса Диаби (“Байер”) 90,3
8 — Йосип Иличич (“Аталанта”) 90,1
9 — Лукаш Пишчек (“Боруссия” Д) 90,0
10 — Анхель ди Мария (“ПСЖ”) 89,9.

Примечательно, что лидер “Ювентуса” Криштиану Роналду занял 27 место, а Лионель Месси из “Барселоны” — 52.

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