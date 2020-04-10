Мессі спростував інформацію про свій перехід в італійський гранд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував інформацію про свій можливий перехід до італійського "Інтера", повідомляє УНН із посиланням на Instagram гравця.
"Це фейкові новини. Те ж саме стосується інформації про "Ньюеллс Олд Бойз". Це неправда. Добре, що їм ніхто не вірить", - зізнався Мессі.
Відзначимо, що раніше іноземні ЗМІ Італії, Іспанії та Аргентини повідомили про можливий перехід гравця в стан "Інтера" або в "Ньюеллс Олд Бойз" (рідний клуб аргентинця).
Зауважимо, що Мессі у віці 32 років виступає за "синьо-гранатових" з 2005 року. Його чинний контракт розрахований до червня 2021 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, Мессі та Роналду не потрапили в ТОП-20 рейтингу футбольної обсерваторії CIES.