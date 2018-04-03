Месси поделился мыслями о завершении карьеры

О возможном завершении карьеры аргентинский бомбардир сказал следующее: “Это сложный вопрос. Я не знаю, но надеюсь, что еще хотя бы несколько лет буду выступать. У меня каждый день только растет желание и энтузиазм. У меня есть еще несколько задач в футболе — несколько командных целей, трофеи, голы. Сейчас я очень хорошо себя чувствую. Не знаю, когда завершу карьеру. Мне еще рано думать об этом, хотя я знаю, что этот день наступит”.

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Месси также дал краткий комментарий о будущем Мундиаля-2018.

“Бразилия, Германия или Испания? Конечно, эти команды — одни из лучших, но есть много других, которые также могут выиграть турнир. Легких матчей не будет. Единственный способ — идти шаг за шагом, борясь и прогрессируя”, — подытожил нападающий сборной Аргентины и “Барселоны”.

Стоит отметить, что 30-летний игрок наравне с Неймаром является самым дорогим футболистом мира. По данным Transfermarkt его стоимость составляет 180 млн евро.

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Заметим, что в составе “сине-гранатовых” аргентинец выиграл 30 клубных трофеев, а также является обладателем четырех “Золотых” мячей по версии ФИФА.