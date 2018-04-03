Мессі поділився думками щодо завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Зірковий футболіст світового рівня, нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі заявив, що не планує завершувати кар'єру в найближчі кілька років, передає УНН з посиланням на AS.
Щодо можливого завершення кар'єри аргентинський бомбардир сказав наступне: "Це найскладніше питання. Я не знаю, але сподіваюся, що ще хоча б кілька років буду виступати. У мене кожен день лише зростає бажання і ентузіазм. У мене є ще кілька завдань у футболі - кілька командних цілей, трофеї, голи. Зараз я дуже добре себе почуваю. Не знаю, коли завершу кар'єру. Мені ще рано думати про це, хоча я знаю, що цей день настане".
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Мессі також дав короткий коментар щодо майбутнього Мундіалю-2018.
"Бразилія, Німеччина або Іспанія? Звичайно, ці команди - одні з кращих, але є багато інших, які також можуть виграти турнір. Легких матчів не буде. Єдиний спосіб - йти крок за кроком, борючись і прогресуючи", - підсумував нападник збірної Аргентини та "Барселони".
Варто зазначити, що 30-річний гравець на рівні із Неймаром є найдорожчим футболістом світу. За даними Transfermarkt його вартість становить 180 млн євро.
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Зауважимо, що у складі "синьо-гранатових" аргентинець виграв 30 клубних трофеїв, а також є володарем чотирьох "Золотих" м'ячів по версії ФІФА.