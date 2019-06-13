Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Американский журнал "Forbes" опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, пишет УНН.
Пальму первенства в генерации впервые захватил нападающий, капитан испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси с 127 млн долларов дохода.
Первую тройку замкнули также футболисты - Криштиану Роналду (109 млн) и Неймар (105).
Далее разместился боксер Сауль Альварес (94), теннисист Роджер Федерер (93,4), представители американского футбола Рассел Уилсон (89,5) и Аарон Роджерс (89,3) и баскетболисты Леброн Джеймс (89), Стефан Карри (79,8 ), Кевин Дюрант (65,4).
Единственной женщиной в топ-100 стала теннисистка Серена Уильямс - 63 место (29,2 млн долл.).
Заметим, что топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов от "Forbes" охватил 10 видов спорта и включил спортсменов из 25 стран. Их доходы, а именно заработная плата, призовые, рекламные контракты и другие доходы, между июнем 2018 и июнем 2019 года составили 4 млрд долл.
Также добавим, показатель доходов топ-100 вырос на 5 процентов по сравнению за аналогичный период прошлого года.