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Мессі очолив рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів світу

Київ • УНН

 • 11549 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Американський журнал "Forbes" оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу, пише УНН.

Мессі очолив рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів світу

Пальму першості у генерації вперше захопив нападник, капітан іспанської "Барселони" і національної збірної Аргентини Ліонель Мессі з 127 млн доларів доходу.

Першу трійку замкнули також футболісти – Кріштіану Роналду (109 млн) і Неймар (105).

Далі розмістився боксер Сауль Альварес (94), тенісист Роджер Федерер (93,4), представники американського футболу Рассел Вілсон (89,5) і Аарон Роджерс (89,3) і баскетболісти Леброн Джеймс (89), Стефан Каррі (79,8), Кевін Дюрант (65,4).

Єдиною жінкою в топ-100 стала тенісистка Серена Вільямс - 63 місце (29,2 млн дол.).
Зауважимо, що топ-100 найбільш високооплачуваних спортсменів від "Forbes" охопив 10 видів спорту і включив спортсменів з 25 країн. Їх доходи, а саме заробітна платня, призові, рекламні контракти та інші доходи, між червнем 2018 та червнем 2019 року склали 4 млрд дол.

Також додамо, показник доходів топ-100 зріс на 5 відсотків у порівняні за аналогічний період минулого року.

Українські Національні Новини

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