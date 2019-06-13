Мессі очолив рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Американський журнал "Forbes" оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу, пише УНН.
Пальму першості у генерації вперше захопив нападник, капітан іспанської "Барселони" і національної збірної Аргентини Ліонель Мессі з 127 млн доларів доходу.
Першу трійку замкнули також футболісти – Кріштіану Роналду (109 млн) і Неймар (105).
Далі розмістився боксер Сауль Альварес (94), тенісист Роджер Федерер (93,4), представники американського футболу Рассел Вілсон (89,5) і Аарон Роджерс (89,3) і баскетболісти Леброн Джеймс (89), Стефан Каррі (79,8), Кевін Дюрант (65,4).
Єдиною жінкою в топ-100 стала тенісистка Серена Вільямс - 63 місце (29,2 млн дол.).
Зауважимо, що топ-100 найбільш високооплачуваних спортсменів від "Forbes" охопив 10 видів спорту і включив спортсменів з 25 країн. Їх доходи, а саме заробітна платня, призові, рекламні контракти та інші доходи, між червнем 2018 та червнем 2019 року склали 4 млрд дол.
Також додамо, показник доходів топ-100 зріс на 5 відсотків у порівняні за аналогічний період минулого року.