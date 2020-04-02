Месси назвал имена будущих звезд футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Бессменный лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси составил список футболистов, которые вскоре смогут занять ведущие роли в футболе, информирует УНН со ссылкой на Sport Bild.
Наибольшую численность получили представители "Барселоны", "Челси", "Баварии" и "Реала". Полностью список выглядит так:
Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Кай Хавертц ("Байер"), Йозуа Киммо ("Бавария"), Бенжамен Павар ("Бавария"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Кристиан Пулишич ("Челси") , Мейсон Маунт ("Челси"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Лука Йович ("Реал"), Эдер Милитао ("Реал"), Усман Дембеле ("Барселона"), Фрэнки де Йонг ("Барселона") , Уссем Ауар ("Лион"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ").
"Он делать невероятные вещи в игре. У него большой талант", - так Месси охарактеризовал партнера Александра Зинченко по "МС" - Фодена.
О Луке Йовиче аргентинец сказал следующее: "волшебный игрок, который делает невозможное возможным".
Как сообщалось ранее, футболисты "Барселоны" отказались от части зарплаты.