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Мессі назвав імена майбутніх зірок футболу

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Незмінний лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі склав список футболістів, які невдовзі зможуть обійняти провідні ролі у футболі, інформує УНН з посиланням на Sport Bild.

Найбільшу чисельність отримали представники "Барселони", "Челсі", "Баварії" і "Реалу". Цілком список виглядає так:

Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд), Кай Хавертц ("Байєр"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Бенжамен Павар ("Баварія"), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль"), Крістіан Пулішіч ("Челсі"), Мейсон Маунт ("Челсі"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті"), Лука Йовіч ("Реал"), Едер Мілітао ("Реал"), Усман Дембеле ("Барселона"), Френкі де Йонг ("Барселона"), Уссем Ауар ("Ліон"), Жоау Фелікс ("Атлетіко"), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ").

"Він робити неймовірні речі в грі. У нього великий талант", - так Мессі охарактеризував партнера Олександра Зінченка по "МС" – Фодена.

Про Луку Йовіча аргентинець сказав наступне: "чарівний гравець, який робить неможливе можливим".

Як повідомлялося раніше, футболісти "Барселони" відмовилися від частини зарплатні.

Українські Національні Новини

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