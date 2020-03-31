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Пандемія коронавірусу: гравці "Барселони" відмовилися від більшої частини заробітної плати

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Футбольний та баскетбольний клуби "Барселона" погодилися на зниження зарплати на 70 відсотків під час кризи впродовж пандемії коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на Twitter клубу.

Рішення прийнято задля забезпечення персоналу клубу стовідсотковою оплатою на час, коли чемпіонати Іспанії призупинені на невизначені терміни.

"Нас не перестає дивувати, що всередині клубу були ті, хто намагався чинити на нас тиск і змусити зробити те, що ми і так збиралися зробити. Угода була відкладена на кілька днів через те, що ми шукали правильний спосіб допомогти клубу і його працівникам в ці важкі часи", - зізнався Ліонель Мессі за допомогою сторінки в Instagram.

Примітно, що в складі баскетбольної "Барселони" виступає центровий збірної України Артем Пустовий.

Додамо, що обидва каталонські клуби є лідерами чемпіонатів Іспанії з баскетболу та футболу: баскетбольний колектив має 19 перемог і випереджає "Реал" на одну звитягу, а футбольний випереджає "галактікос" на 2 пункти.

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