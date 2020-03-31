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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74260 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87670 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Пандемия коронавируса: игроки "Барселоны" отказались от большей части заработной платы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Футбольная и баскетбольная клубы "Барселона" согласились на снижение зарплаты на 70 процентов во время кризиса в течение пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба.

Решение принято для обеспечения персонала клуба стопроцентной оплатой на время, когда чемпионаты Испании приостановлены на неопределенные сроки.

"Нас не перестает удивлять, что внутри клуба были те, кто пытался оказать на нас давление и заставить сделать то, что мы и так собирались сделать. Соглашение было отложено на несколько дней из-за того, что мы искали правильный способ помочь клубу и его работникам в эти тяжелые времена", - признался Лионель Месси с помощью страницы в Instagram.

Примечательно, что в составе баскетбольной "Барселоны" выступает центровой сборной Украины Артем Пустовой.

Добавим, что оба каталонские клубы являются лидерами чемпионатов Испании по баскетболу и футболу: баскетбольный коллектив имеет 19 побед и опережает "Реал" на одну победу, а футбольный опережает "галактикос" на 2 пункта.

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