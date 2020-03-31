Пандемия коронавируса: игроки "Барселоны" отказались от большей части заработной платы

Решение принято для обеспечения персонала клуба стопроцентной оплатой на время, когда чемпионаты Испании приостановлены на неопределенные сроки.

"Нас не перестает удивлять, что внутри клуба были те, кто пытался оказать на нас давление и заставить сделать то, что мы и так собирались сделать. Соглашение было отложено на несколько дней из-за того, что мы искали правильный способ помочь клубу и его работникам в эти тяжелые времена", - признался Лионель Месси с помощью страницы в Instagram.

Примечательно, что в составе баскетбольной "Барселоны" выступает центровой сборной Украины Артем Пустовой.

Добавим, что оба каталонские клубы являются лидерами чемпионатов Испании по баскетболу и футболу: баскетбольный коллектив имеет 19 побед и опережает "Реал" на одну победу, а футбольный опережает "галактикос" на 2 пункта.